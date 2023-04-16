الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم ببيع أجهزة «ريسيفر» فك شفرات القنوات الفضائية فى كفر الشيخ

المتهم
المتهم

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام "أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض" بإدارة محل ومصنع كائنان بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ يقوم من خلالهما بتصنيع وتجميع وبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ، جرى استهداف مقر المحل والمصنع المشار إليهما، وأمكن ضبط المدير المسؤول السالف ذكره، وبالتفتيش في حضوره جرى ضبط 1359 جهاز استقبال إشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة للتصنيع والتجميع- جهاز "وحدة معالجة مركزية محمل عليه برامج لفك تشفير القنوات المشفرة- أداة لحام" وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادي.

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