لدعم صحة المرأة المصرية.. خطوات التسجيل فى مبادرة صحة الأم والجنين

منذ اللحظات الأولى لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور، حرص على الاهتمام بالمرأة المصرية من جميع الجوانب الصحية والنفسية، وتدعيمها لتصبح أقوى على كل المستويات، لذا أطلق عدة مبادرات خاصة كان من بينها مبادرة "صحة الأم والجنين"، والتي نالت اهتماما بالغا من المجتمع، كما أن المبادرة لم تكن المبادرة الوحيدة، بل سبقتها عدة مبادرات جاءت في إطار دعم المرأة المصرية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان خطوات التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين والتي جاءت كالتالي:

- التوجه لأقرب وحدة صحية.

- تسجيل بيانات السيدة على برنامج المبادرة.

- تسجيل البيانات الشخصية علي الكارت.

- تسجيل نتائج التحاليل على الكارت.

- إجراء تحاليل الزهرى والفيروسات.

- قياس الطول والوزن.

كان الدكتور فوزى فتحى، المدير التنفيذي لمبادرة صحة الأم والجنين، أكد أنه يتم تقديم خدمات المبادرة الخاصة بصحة الأم والجنين في جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، فضلا عن إحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، إلى90 مركزًا للإحالة لفيروس "B" وفيروس نقص المناعة البشري، إضافة إلى 163 مركزًا لإحالة مرضى الزهري على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنه يتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة وذلك في إطار الحفاظ على صحة الجنين والأم، تلك المبادرة التي نالت اهتماما بالغا وإشادات واسعة من جانب المنظمات المعنية بحقوق المرأة، إذ أنها تأتي في تدعيم صحة المرأة والحرص عليها من الإصابة بالأمراض الخطيرة كافة.

وتقدم مبادرة صحة الأم والجنين عدة خدمات كالتوعية الصحية للسيدات الحوامل، قياس الطول والوزن، تحليل السكر، تحليل للكشف عن الإصابة ببكتيريا الزهرى، قياس ضغط الدم، تحليل الالتهاب الكبدى بى، وتحليل فيروس نقص المناعة.