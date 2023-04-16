الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لدعم صحة المرأة المصرية.. خطوات التسجيل فى مبادرة صحة الأم والجنين

جانب من فحوصات وزارة
جانب من فحوصات وزارة الصحة

منذ اللحظات الأولى لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور، حرص على الاهتمام بالمرأة المصرية من جميع الجوانب الصحية والنفسية، وتدعيمها لتصبح أقوى على كل المستويات، لذا أطلق عدة مبادرات خاصة كان من بينها مبادرة "صحة الأم والجنين"، والتي نالت اهتماما بالغا من المجتمع، كما أن المبادرة لم تكن المبادرة الوحيدة، بل سبقتها عدة مبادرات جاءت في إطار دعم المرأة المصرية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان خطوات التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين والتي جاءت كالتالي:  

- التوجه لأقرب وحدة صحية.

- تسجيل بيانات السيدة على برنامج المبادرة.

 - تسجيل البيانات الشخصية علي الكارت.

 - تسجيل نتائج التحاليل على الكارت.

 - إجراء تحاليل الزهرى والفيروسات.

-  قياس الطول والوزن.

كان الدكتور فوزى فتحى، المدير التنفيذي لمبادرة صحة الأم والجنين، أكد أنه يتم تقديم خدمات المبادرة الخاصة بصحة الأم والجنين في جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، فضلا عن إحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، إلى90 مركزًا للإحالة لفيروس "B" وفيروس نقص المناعة البشري، إضافة إلى 163 مركزًا لإحالة مرضى الزهري على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنه يتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة وذلك في إطار الحفاظ على صحة الجنين والأم، تلك المبادرة التي نالت اهتماما بالغا وإشادات واسعة من جانب المنظمات المعنية بحقوق المرأة، إذ أنها تأتي في تدعيم صحة المرأة والحرص عليها من الإصابة بالأمراض الخطيرة كافة.

وتقدم مبادرة صحة الأم والجنين عدة خدمات كالتوعية الصحية للسيدات الحوامل، قياس الطول والوزن، تحليل السكر، تحليل للكشف عن الإصابة ببكتيريا الزهرى، قياس ضغط الدم، تحليل الالتهاب الكبدى بى، وتحليل فيروس نقص المناعة.

الإهتمام بالمرأة المصرية الأم والجنين الالتهاب الكبدي بى الالتهاب الكبدي الاهتمام الاصابة

الأكثر قراءة

بينهم أطفال.. مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم

ارتفاع عدد ضحايا بيارة الصرف الصحى فى حلوان لـ 6 مواطنين

إقبال على شراء ملابس العيد فى الإسكندرية.. ومواطنون: عادة وفرحة للصغير والكبير( فيديو)

انقطاع البث عن التليفزيون السودانى الرسمى

أجواء الفرحة استعدادا للعيد.. زحام على القصبة أو سوق المغاربة بالفيوم لشراء الملابس الجاهزة

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25.. "عايدة" تتهم "جعفر" بالتسبب فى إجهاضها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى