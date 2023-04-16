بعد مناقشتها فى "تحت الوصاية".. كل ما تريد معرفته عن الولاية التعليمية

جدلٌ كبير أثاره مسلسل "تحت الوصاية" حول الوصاية التعليمية على الأبناء حال وفاة الآباء، حيث تعالت أصوات المطالبين بتعديل تلك القوانين التي تُقيّد المرأة وتؤثر سلبًا على الأبناء، وانطلاقًا من الرد على ما أثير، أجاب المجلس القومي للمرأة على عدة تساؤلات حول الولاية التعليمية.

"ما المقصود بالولاية التعليمية؟"

وقال المجلس القومي للمرأة إن الولاية التعليمية تعني الحق في تولي الأمور التعليمية للطفل وخاصة المستندات الموجودة بالمدرسة وجهة التعليم، وحق الولاية التعليمية على الطفل يكون للحاضن له وذلك لرعايته ولتحقيق المصلحة الأفضل للطفل.

"دور المرأة في الولاية التعليمية"

وأكد المجلس القومي للمرأة أن الولاية التعليمية تكون للأم أو غيرها من ذوي الشأن، ويحق لمن معه الولاية أن يطلب ما يريد سواء كانت هي الحاضنة سواء كانت أرملة أو متزوجة أو مطلقة، كما أنها قد لا تحتاج إلى اللجوء إلى أي إجراءات بالمحكمة للحصول على الولاية إذا ما كان الوالدان منفصلين بالطلاق؛ لأنها تقوم بإعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك، فتكون الولاية التعليمية لها بقوة القانون.

◘ فيما يلي أبرز القوانين الخاصة بالولاية التعليمية:

نصت المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008 على أن "التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة".

في الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2008 الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم نص أنه "يلزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسه لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ ما زال في سن الحضانة".

في الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2017 الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم نص أنه "حال انقضاء علاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك حيث إن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك".