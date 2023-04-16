رفضت ظهور وجهها... "واحد من الناس" يجبر بخاطر بائعة مناديل بمبلغ مالي

حرص برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، في جولته المعتادة اليوم على تقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين في الشوارع.

والتقي الدكتور عمرو الليثي من خلال سيارة المفاجآت ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، بسيدة مصرية فاضلة تبيع مناديل فى الشارع، لديها 3 بنات وزوجها متوفى منذ 20 سنة، وهى التي قامت بتربية البنات وزوجت اثنتين منهن.

وطالبت من الليثى عدم إظهار وجهها لأنها عندها بنت مخطوبة وتخاف أن يتركها خطيبها، ووافق الليثى على طلبها.

ووجه الليثي تحية شكر وتقدير على كفاحها و تربيتها لاولادها بعد وفاة الزوج وأهداها مبلغًا ماليًا قيمته 7 آلاف جنيه ليساعدها على مواجهة تحديات الحياة.