الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

حكايات عمار الشريعي.. مها صبري أول داعم وشادية وش الخير عليه

عمار الشريعي
عمار الشريعي

الموسيقار عمار الشريعي، والمولود في 16 أبريل من العام 1948، يعدا كنزا من الأنغام وقوة التحدي، وتاريخ حي نابض بالكثير من الصفحات الموسيقية، وهو الموسوعة الموسيقية المتحركة، عاشق النغم، الذي غاص في بحاره، وظل يشرب منه ولم يرتو.

حول أهم المحطات الفنية في حياته، حاورت مجلة "الموعد" اللبنانية، الموسيقار عمار الشريعي، وتحدث عن بداياته الفنية ومن من الفنانين الذي تأثر بهم، وذلك في عدد المجلة الـ 1984، والمنشور بتاريخ 30 يونيو من العام 2001.

 ــ مها صبري صاحبة فضل كبير علي

وحول أهم المحطات في حياته الفنية وبداياته قال "الشريعي"،  صعب جدا أن تلخص الحكاية في أهم محطات، لكن بالرغم من ذلك سأحاول أن أسترجعها معك، وأتصور أنني لا بد أن أنطلق من البداية، المحطة الأولي مع مها صبري، ــ يرحمها الله ــ كانت سيدة فاضلة، وصاحبة فضل كبير علي، لأنها أول فنانة قالت "الواد ده هو أكثر من عازف، فهو يفيد كملحن".

هي التقطتني كعازف، وكنت أذهب معها إلى أي مكان بعد أن ضمتني إلي فرقتها، هي أتاحت لي من خلالها أن أعمل مع فرق كبيرة، انضممت إلي فرقة “صلاح عرام مثلا”، ثم من خلالها أيضا كان أول لحن لي، "إمسكوا الخشب"، عام 1975، أتصور أنني أستطيع أن أقول هذه كانت محطتي الأولي.

ــ "الحياة في زجاجات فارغة" محطتي الثانية

وعن محطته الفنية الثانية أشار "الشريعي" إلى أنه  على الطرف الآخر، وفي العام نفسه، كانت أولي محطاتي في الموسيقي الدرامية في مسلسل "الحياة في زجاجات فارغة"، تأليف يوسف فرنسيس وإخراج عصام لطفي، وهو الذي لفت أنظار الفنانين إلي، ربما لم ينجح جماهيريا، لكن سمعني بعده نور الدمرداش، وقال "هاتوا الولد ده، ينفع، واستعان بي في مسلسل "بنت الأيام" وكان أول عمل تلفزيوني لي سنة 1976، ومنه تدرجت إلي "السمان والخريف"، و"سيداتي ساداتي"، و "عم عبده".

ــ محطتي الثالثة مع شادية فاتحة خير

وتابع الموسيقار عمار الشريعي حديثه إلى "الموعد"، مشيرا إلي أن محطته الثالثة  هي مرحلة مهمة، وهي مرحلة غنائية، عندما وقع اختيار السيدة "شادية" علي أغنية كنت قد أرسلتها إليها اسمها "أقوى من الزمان"، كلمات مصطفي الضمراني، نوع من تمصير أغنية كانت سبقتنا إليها المطربة الكبيرة "فيروز" منذ سنين اسمها "فيه قهوة ع المفرق".

 وهي في الأساس أغنية أخذتها فيروز من قصيدة لـ "لامارتين"، وقدمتها بعبقرية "الرحابنة"، وكانت دائما حلمي، وكنت وقتها طالبا في أولي ثانوي، أغنية معناها أن كل الأشياء تكبر ما عدا الوطن، يظل المكان ويظل الوطن دائما بداخلنا طفلا صغيرا لا يكبر، نقل الفكرة إلي "مصطفي الضمراني"، فكتبها ولحنتها، وقال لي الأغنية دي تغنيها شادية.

ــ عمري ما ذهبت لأحد وقلت له خذ لحنا

وحول إن كان قد يعرف شادية قبل هذه الأغنية، قال أبدا، لم أكن أعرفها، وأنا بطبعي عمري ما ذهبت لأحد وقلت له خذ لحنا، مصطفي الضمراني قال لي هات الشريط، أخذ الشريط ونزل مباشرة من بيتي إلي بيت شادية.

 وبعد عشرين دقيقة وجدتها تكلمني في التليفون، وفي صوتها دموع السعادة، قالت لي: "سأغني هذه الأغنية، أنت فين يا ابني بتشتغل فين؟"، قلت لها في فرقة فلان، المهم غنت شادية الأغنية، وكانت أول عمل لفت الأنظار بالفعل إلي أن هناك رؤية موسيقية لهذا الشاب، ووقتها سجلت الأغنية بـ 65 موسيقيا، دفعت أنا أجورهم، لأني لم أكن معتمدا في الإذاعة، وهذه من المحطات المهمة في تاريخي، وأعتقد أنها تحسب كذلك في تاريخ شادية.

عمار الشريعي مها صبري صاحبة فضل علي وشادية فاتحة خير شادية السيدة فيروز

مواد متعلقة

بسبب الفن.. هدى شعراوي تتوسط للصلح بين عبد العظيم عبد الحق ووالده

الأكثر قراءة

الصحة: توافر مصل التسمم الممبارى «البتيوليزم» بالمجان بالمنشآت الصحية ومراكز السموم الجامعية

"الأرصاد" تحذر من الأتربة العالقة فى فترة النهار على القاهرة والمحافظات

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ببنى سويف

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الكمثرى خلال شهر أبريل

الجيل: مبادرة "600 ألف باب رزق" مرحلة متقدمة من العمل الأهلى والتنموى

الصحة: استمرار عمل غرفة الأزمات المركزية لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبى للاحتفال بشم النسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى