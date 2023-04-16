الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

زوجى لا يعدل بينى وبين زوجته الأولى؟.. أمين الفتوى يجيب على متصلة

الدكتور محمد عبدالسميع،
الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

اشتكت متصلة تدعى “أم فارس” من القليوبية، من أنها كانت متزوجة وطلقت ومعها طفلة، وتقدم للزواج منها رجل متزوج وعنده 5 أبناء، وتزوجت لكن بدأ يظلمها ولا يعدل بينها وبين زوجته ويهجرها بالأسابيع، وزوجته تؤثر عليه حتى يطلقها، ويريد أن يطلقها دون إعطائها حقوقها، ولا يشعر أنها زوجته، ولا تعرف ماذا تفعل وهي حامل الآن. 

ورد الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال استضافته ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، على سؤالها قائلا: "والله الحقيقة أنا شايف تأجلى فكرة الطلاق خاصة فى ظل ظروف الحمل وتغير الهرمونات فى الشهر السادس، فهذا قد يكون له تأثير على علاقتكما الآن، بعد الولادة والزوج الكريم يشوف المولود، نشوف الحياة بينكم هتكون ازاى، ونقعد نشوف حياتنا تمشى إزاى".

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

مواد متعلقة

هانى عادل يكشف عن عدد من كواليس حياته الشخصية والفنية

هانى عادل: نفسى أقدم مهرجانات بطريقة شيك

وزير النقل: الرئيس السيسى أمر بسرعة الانتهاء من أعمال طريق شرم الشيخ

البابا تواضروس يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

كامل الوزير: تعلية كوبرى دائرى العلمين ولا صحة لإزالته

خبير اقتصادى يوضح أسباب الركود الأمريكى بسبب الأزمة المصرفية

خبيرة اقتصادية توضح أسباب تراجع الواردات الألمانية من روسيا

خبير جيولوجى يوضح دلالة التزامن بين حدوث الكوارث الطبيعية

الأكثر قراءة

بينهم أطفال.. مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم

ارتفاع عدد ضحايا بيارة الصرف الصحى فى حلوان لـ 6 مواطنين

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25.. "جعفر" يطلق "عايدة" بعد اعترافها بحبها له

التصريح بدفن جثة شاب عثروا عليه ملقى بأحد الشوارع فى السلام

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25.. محمد رمضان يبدأ التقصى خلف "سيف"

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25.. "عايدة" تتهم "جعفر" بالتسبب فى إجهاضها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى