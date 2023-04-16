مصطفى محمد يسجل في خسارة نانت أمام أوكسير بالدوري الفرنسي

خسر فريق نانت، المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني، أمام مضيفه أوكسير في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ31 لبطولة الدوري الفرنسي، بهدفين مقابل هدف.

وشارك مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريق نانت وأكمل المباراة حتى نهايتها.

وأنهى فريق أوكسير الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد.

وفرض فريق نانت استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي من جانب فريق أوكسير بينما لم يهدد نانت مرمى مضيفه خلال الشوط الأول.

وافتتح جوبال التسجيل لفريق أوكسير في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي فريق أوكسير لتسجيل الهدف الثاني.

وسجل نونو دا كوستا، الهدف الثاني لفريق أوكسير في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

وسدد لاعبو أوكسير 4 كرات على المرمى من أصل 7 محاولات في الشوط الأول، وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة، بينما لم يسدد لاعبو نانت أي كرة على المرمى من محاولة وحيدة.

واستحوذ نانت على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 67

% مقابل 33% لصالح فريق أوكسير.

واستمر استحوذ فريق نانت على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما انفجر الأداء الهجومي لهم في ظل استمرار الأداء الهجومي لأوكسير على نفس مستوى الشوط الأول.

وسجل مصطفى محمد هدف نانت الوحيد في المباراة بالدقيقة 55 من كرة عرضية حولها برأسه في الشباك.



