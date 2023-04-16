الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل زراعة الغربية يتفقد إستعدادات إدارة سمنود لموسم القمح

زراعة الغربية
زراعة الغربية

قام الدكتور خالد على ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، بزيارة الإدارة الزراعية بمركز سمنود، وتفقد برفقة المهندس احمد عبدالعال مدير الإدارة الزراعية بسمنود، رؤساء الأقسام بالادارة الزراعية والتعاون الزراعى، سير العمل داخل إدارة سمنود الزراعية.

حيث قام وكيل الوزارة بالمرور على جميع الاقسام داخل الإدارة لمتابعة سير العمل وإنتظامه،  كما تفقد خلال الزيارة الحقل الإرشادى ومشروع نحل العسل ومصنع الأعلاف والتقى بحميع رؤساء الأقسام وكل العاملين بالإدارة الزراعية وهنئهم  بعيد القيامة المجيد للإخوة المسيحيين وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

كما تم مناقشة الإستعداد لموسم حصاد القمح وأطلق عليه وكيل الوزراة لقب “الذهب الأصفر” لموسم 2023 ومتابعة عملية التوريد وتم التنبية على ضرورة إنهاء التعديل الحيازي لكافة المساحات المسجلة على المنظومة قبل تنفيذ أعمال الحصر الإلكتروني لها ومطابقتها مع سجلات الجمعية، مراجعة منظومة كارت الفلاح مع بداية الموسم الصيفى
التأكيد على منظومه حوكمه السماد  لضبط عملية توزيع الاسمده ومراقبة حركتها.
وتم التنبيه علي ترغيب  المزارعين في الزراعات التعاقدية (فول الصويا وعباد الشمس والكتان والسمسم والذرة الصفراء والذرة البيضاء)،  وكذلك التزام مشرفين الاحواض بمتابعه الحصر علي الطبيعة.

وعن التعديات على الاراضي الزراعية شدد ابوشادى، على التصدى لها بكل حزم والازالة الفورية لها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعامل بجديه مع أي بلاغ وتشكيل وتفعيل غرفه عمليات على مدار الساعة والتواصل الدائم مع المديرية لمتابعة أي تعدي قد يحدث خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لإيقاف هذه التعديات المحتملة في المهد وقبل إمتدادها.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، والدكتورعباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعيه والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية.

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