«لزيادة نسبة المشاهدة».. «الداخلية» تكشف تفاصيل منشور تعدى شخص على قطته بالدقهلية

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن تعدي صاحب الحساب على حيوان أليف "قط" وقتله.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة جمصة بقيام أحد الأشخاص بقتل القط الخاص به، وقيامه بتداول المنشور المشار إليه.

وباستدعاء المشكو في حقه حضر وقرر أن الصفحة خاصة به وأن البوست مصطنع وأنه قام بنشره لزيادة نسبة المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية.