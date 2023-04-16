حبس المتهمين بسرقة أسلاك أعمدة الإنارة فى مصر الجديدة

قررت النيابة العامة، حبس المتهمين في قضية سرقة أسلاك أعمدة الإنارة بمصر الجديدة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية قد كشفت عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك"، يتضمن تورط شخصين في سرقة أسلاك كهربائية خاصة بأعمدة الإنارة بالقاهرة، وتمّ تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنا سرقة شخصين مجهولين بسرقة أسلاك كهربائية خاصة بأعمدة الإنارة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات ومن خلال التعامل الفني، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة؛ شخصين لهما معلومات جنائية وعثر بحوزتهما على مقص حديدي، ولفافتي كابل كهربائي خاصة بأعمدة الإنارة، وسلاح أبيض، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بأسلوب القطع باستخدام الأداة المضبوطة.