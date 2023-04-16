الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة أسلاك أعمدة الإنارة فى مصر الجديدة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة، حبس المتهمين في قضية سرقة أسلاك أعمدة الإنارة بمصر الجديدة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية قد كشفت عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك"، يتضمن تورط شخصين في سرقة أسلاك كهربائية خاصة بأعمدة الإنارة بالقاهرة، وتمّ تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنا سرقة شخصين مجهولين بسرقة أسلاك كهربائية خاصة بأعمدة الإنارة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات ومن خلال التعامل الفني، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة؛ شخصين لهما معلومات جنائية وعثر بحوزتهما على مقص حديدي، ولفافتي كابل كهربائي خاصة بأعمدة الإنارة، وسلاح أبيض، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بأسلوب القطع باستخدام الأداة المضبوطة.

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 6 مصابين فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية - مطروح

حريق هائل داخل شارع العريان بمنطقة وسط البلد بالفيوم (صور )

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق سيوة مطروح

الجيش السودانى يعلن هروب قائد قوات الدعم السريع "حميدتى"

مصر تدعو للوقف الفورى للعمليات العسكرية فى السودان وتغليب لغة الحوار

هدية لندن لـ جوارديولا.. وست هام يُجبر أرسنال على "التعادل" في البريميرليج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى