الأزهري: الشاعر السوداني محمد العباسي وصل في حبه لمصر للعشق والهيام

أوضح الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهري الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، لمحات عن حياة الشاعر السوداني" محمد سعيد السوداني".

وقال "الأزهري"، خلال لقائه ببرنامج "رجال صدقوا"، مع الإعلامي أحمد الدريني، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إنه كلما وضعت يدك على الخريطة ستجد لمصر أثر وستجد من هام وتعلق بها، وتأثر بجوها، ومن جاء إليها حباً في أرضها.

وأضاف أن الشاعر محمد سعيد العباسي، الشاعر السوداني الشقيقي، جاء ودرس في مصر، درس في كلية دار العلوم، ووصل في حبه للحالة المصرية للعشق والهيام، وكان شاعر فائق الشاعرية، وترك ديوان شعر.

وتابع: "كان في قصيدة بيتكلم فيها عن مصر، وقال معنى عجيب أوي، بيقول مصر وما مصر سوي الشمس التي بهرت بنورها كل الوري".