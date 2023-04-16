الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مرصد الأزهر: الانتماء للوطن ليس شعارات.. وجماعات التطرف تضرب الهوية الوطنية

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

قال الدكتور حمادة شعبان، الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الانتماء هو الانتساب المقرون بالولاء والتقدير للأسرة أو الوطن الذى أعيش فيه أو الدين الذى انتمى إليه، لافتا إلى أن المشاركة الإيجابية الفعالة دليل انتماء وولاء. 

وأضاف شعبان، خلال استضافته ببرنامج "فكر"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "الانتماء للوطن ليس شعارات فقط، لكن لابد من المشاركة الفعالة والعمل الجاد فى بناء الوطن، وحتى إن طلب منى الدفاع عن الوطن فأكون على قدر ذلك مستجيبا، وحتى الحفاظ على جمال ونظافة الشوارع، كيف أكون منتمى إلى الوطن واتهرب من الضرائب أو أكون مخربا فى المواصلات العامة والمصالح والمرافق الحيوية".

وأشار شعبان، إلى أن الانتماء إلى الدين كذلك لا يكون اسميا فقط، وإنما يكون باتباع خلق الإسلام فى كل التصرفات، فالانتماء ليس الانتساب فقط، لافتا إلى أن تعدد الانتماءات لا يتعارض مع بعضها البعض بمعنى الانتماء للوطن والدين أو النادى الذى اشجعه أو المؤسسة التى اعمل بها، فكلها تصب فى النهاية فى مصلحة الانتماء للوطن. 

وتابع أن التنظيمات المتطرفة تحاول وضع جبال من الفوارق بين الهوية الوطنية والهوية الدينية، وتستخدم خطابا إعلاميا يحرض على سرقة مقدرات الوطن، عبر تكفير المجتمع، من أجل فتح الباب إلى الانضمام إلى هذه الجماعات الإرهابية، بعد بث الكره فى نفوس الناس من الوطن. 

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

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