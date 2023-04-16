الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز: الإنسان يحشر في ظل صدقته يوم القيامة

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

كشف الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن فضل الصدقة في شهر رمضان المبارك.

وقال "عبد المعز"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إن هناك أهمية كبري للتفريج عن المكروبين والمنكوبين والغارمين والغارمات.

وأضاف: "هناك شرطين لدخول الجنة الإيمان والعمل الصالح، وتلاحظ في القرآن الكريم آمنوا وعملوا الصالحات، عشان الناس محتاجه للتفريج، وهذا أمر في غاية الأهمية".

وأكمل: "هنيئاً للمتصدقين والمنفقين، لأن الإنسان يحشر في ظل صدقته يوم القيامة، وآخر لقطة لينا في الدنيا، القرآن بيدينا الموعظة الأخيرة، ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون".

مواد متعلقة

هانى عادل يكشف عن عدد من كواليس حياته الشخصية والفنية

هانى عادل: نفسى أقدم مهرجانات بطريقة شيك

وزير النقل: الرئيس السيسى أمر بسرعة الانتهاء من أعمال طريق شرم الشيخ

البابا تواضروس يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

كامل الوزير: تعلية كوبرى دائرى العلمين ولا صحة لإزالته

خبير اقتصادى يوضح أسباب الركود الأمريكى بسبب الأزمة المصرفية

خبيرة اقتصادية توضح أسباب تراجع الواردات الألمانية من روسيا

خبير جيولوجى يوضح دلالة التزامن بين حدوث الكوارث الطبيعية

الأكثر قراءة

انخفاض حرارة ورياح.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة طقس الغد

بالأسماء.. 6 مصابين فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية - مطروح

بعد قليل.. عرض الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة على دى إم سى دراما

الجيش السودانى يعلن هروب قائد قوات الدعم السريع "حميدتى"

"تحت الوصاية" الحلقة 10.. منى زكي تفكر في طريقة لسداد القرض؟

يحكى سيرة الشافعي.. موعد عرض الحلقة الـ25 من "رسالة الإمام"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى