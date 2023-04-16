رمضان عبدالمعز: الإنسان يحشر في ظل صدقته يوم القيامة

كشف الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن فضل الصدقة في شهر رمضان المبارك.

وقال "عبد المعز"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إن هناك أهمية كبري للتفريج عن المكروبين والمنكوبين والغارمين والغارمات.

وأضاف: "هناك شرطين لدخول الجنة الإيمان والعمل الصالح، وتلاحظ في القرآن الكريم آمنوا وعملوا الصالحات، عشان الناس محتاجه للتفريج، وهذا أمر في غاية الأهمية".

وأكمل: "هنيئاً للمتصدقين والمنفقين، لأن الإنسان يحشر في ظل صدقته يوم القيامة، وآخر لقطة لينا في الدنيا، القرآن بيدينا الموعظة الأخيرة، ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون".