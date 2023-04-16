الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير القوى العاملة: حريصون على مساندة المشروعات الاستثمارية التى توفر فرص العمل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الأحد، بديوان عام "الوزارة" وفدًا من إدارة شركة سامسونج مصر برئاسة جون سو جونج رئيس مجلس الإدارة. 

ورحب الوزير بالتعاون مع الشركة، ووجه الإدارات المُختصة بالاستجابة لطلب إدارة سامسونج مصر بزيارة "الشركة" للوقوف على أوجه التعاون خاصة فيما يَخص ملف التدريب المهني وتبادل الخبرات، والتعاون في توفير فرص العمل التي تطلبها في ظل توسعاتها الجديدة.

وقال الوزير إن الوزارة حريصة أيضًا على تقديم كل أشكال التعاون لمساندة كل المشروعات الاستثمارية المحلية والأجنبية التي توفر فرص العمل، وتساند هيكل الصادرات المصرية.

وبحسب بيان صحفي، أوضح جون سو جونج للوزير أن "الشركة" حريصة على متابعة وتنفيذ كل تشريعات العمل في الدولة المصرية، وكذلك التوسع في السوق المصرية من خلال فتح فروع جديدة، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تُعتبر من الأسواق الواعدة، وبوابة لتصدير منتجات الشركة إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تُصدر 85% من إنتاجها من الأجهزة الإلكترونية لأسواق 50 دولة بمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية وعدد من دول قارتي إفريقيا وأوروبا، حيث يبلغ إجمالى استثماراتها 270 مليون دولار أمريكى، وأن الشركة يعمل بها في مصر 3300 عامل، وأن التوسعات الجديدة تستهدف تعيين 600 عامل آخرين.

حضر اللقاء من إدارة الشركة: يون سو كيم خبير الموارد البشرية، وهادي بركات رئيس قطاع الموارد البشرية، وآلاء طارق مترجمة بالشركة، ومن الوزارة: إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة، وأمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية.

جانب من الاجتماع

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تشريعات العمل المصرية وزير القوى العاملة حسن شحاتة سامسونج التدريب المهني فرص العمل

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