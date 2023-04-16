الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى البحيرة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالبحيرة حبس المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بقصد الاتجار في البحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة. 

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها بمسكنه.

وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على "2 طبنجة مُعدلة، و6 طبنجة محدث صوت، و7 خزينة، و20 طلقة خرطوش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، ومجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع".

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد إدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها، والمبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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