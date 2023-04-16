ما هو العمل الأعظم من الاعتكاف شهرا في مسجد رسول الله؟.. داعية يوضح

كشف الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن كيفية الحصول علي شهادة العتق من النار خلال شهر رمضان المبارك.

وقال "عبد المعز"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إن رمضان هو شهر العتق من النار، موضحاً أن الجميع يتنافس على الأجر والثواب في رمضان.

وأضاف :"كلنا يتنافس على عمل عمرة في رمضان، لأن العمرة في رمضان توازي حجة مع رسول الله، وكلنا يتنافس لو روحنا عناك وربنا كرمك وفتحهالك تقعد في الروضة ربع ساعة، تطلع تسجلها في تاريخ حياتك".

وأكمل:" ايه رأيك نقعدك في الروضة الشريفة شهر كامل ومحدش يجي جمبك، اعتكاف وتهجد وتسبيح وصلاة، والنبي قال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، انت واخد وعد من ربنا بقضاء حاجتك وتخفيف آلام الناس، وهو الشيء الأعظم من الاعتكاف شهراً في مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم".