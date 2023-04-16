مراكز الإصلاح والتأهيل تحتفل بعيد القيامة المجيد.. قداس وترانيم (فيديو)

ذكرت وزارة الداخلية، أنَّه عند إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة الداخلية، تمّ مراعاة إقامة دور للعبادة كأحد معايير حقوق الإنسان التي تطبقها وزارة الداخلية، في إطار المنظومة العقابية الحديثة لتقييم سلوكيات وإحياء المناسبات.

وأضافت أنَّ ذلك ظهر جليًا في الاحتفال بعيد القيامة المجيد داخل الكنيسة الموجودة بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، إذ ارتفعت الترانيم وأقيم قداس العيد بحضور رجال الدين المسيحي.

يأتي إقامة القداس والاحتفالات بالتزامن مع إحيائها في ربوع الوطن، وهو ما يعكس حرص وزارة الداخلية على مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في السياسة العقابية.

وهنأ عدد من القيادات الأمنية بقطاع الحماية المجتمعية التابع لوزارة الداخلية وعدد من شيوخ الأزهر النزلاء والنزيلات بهذه المناسبة، وسادت حالة من الفرحة الكبيرة بين النزلاء والنزيلات بالعيد وبالنقلة النوعية التي تشهدها المنظومة العقابية بإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأحد محاور هذه المنظومة إحياء المناسبات والشعائر الدينية في دور العبادة المخصصة لهذا الغرض.

كما تعتمد منظومة الإصلاح والتأهيل على تقويم السلوكيات وتصحيح المفاهيم وتوفير الرعاية الاجتماعية وإحياء المناسبات الدينية، وهو ما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان.