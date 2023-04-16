وزير الخارجية يناقش مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى التطورات فى السودان

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأحد، بـ«موسى فقيه» رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تناول التطورات الجارية في السودان.

وكشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن أن شكري حرص على إحاطة رئيس المفوضية الإفريقية بالجهود التي تبذلها مصر بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، في إطار جامعة الدول العربية، من خلال الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين من أجل العمل على نزع فتيل الأزمة الراهنة في السودان، مستعرضًا أهم ما خلص إليه الاجتماع من نتائج وتوصيات.

وتناول الاتصال الجلسة المزمع عقدها لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، اليوم، لمناقشة الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية أهمية أن تتكاتف الجهود من أجل الحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها.

وأحاط وزير الخارجية، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، علمًا بالاتصالات التي تقوم بها مصر من أجل حث الأطراف السودانية على وقف إطلاق النار وحقن الدماء، بما في ذلك الاتصال الذي أجراه مع وزير خارجية السودان «علي الصادق» صباح اليوم.

واتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق خلال الأيام القادمة لمتابعة تطورات الأزمة وجهود احتوائها.