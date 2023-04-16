الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق الجمعية الزراعية التعاونية بالمنيا

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب فى مقر الجمعية الزراعية التعاونية بالمنيا، وذلك دون إصابات بشرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق هائل بالجمعية التعاونية الزراعية بالمنيا،  وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق والدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

وتم السيطرة على الحريق دون إصابات او خسائر بشرية، والفحص كشفت التحريات الأولية لمحل الحريق أن الحريق كان أعلى سطح الجمعية، لأسباب غير معلومة، وجارى الكشف عن أسباب الحادث ومعرفة ملابساته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قوات الحماية المدنية المنيا الجمعية الزراعية التعاونية الأجهزة الأمنية غرفة عمليات النجدة

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