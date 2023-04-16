الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ملابسات تعدى مالك محل مأكولات على المترددين عليه بسلاح أبيض بالغربية

تعدي مالك محل مأكولات
تعدي مالك محل مأكولات على المترددين عليه بسلاح أبيض

كشفت ملابسات ما تم تداوله بشأن خبر عبر أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية يتضمن قيام مالك محل مأكولات بالمحلة بالتعدى على المترددين عليه بسلاح أبيض.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من "3 أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم" تضرروا من "مالك محل مأكولات "له معلومات جنائية"- كائن بدائرة القسم" لقيامه بالتعدى عليهم بالضرب حال تواجدهم بالمحل ملكه باستخدام سلاح أبيض "سكين" مُحدثًا ما بهم من إصابات، وذلك إثر حدوث مشادة كلامية بينهم نتيجة الخلاف على نقص وزن المأكولات تطورت إلى مشاجرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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