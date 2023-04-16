"غرفة الغربية": تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد المصري

أكد الدكتور صلاح أنور الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الرئيس السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، سيعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، الذي يواجه تحديات عالمية وداخلية كبيرة تتطلب سرعة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحسين بيئة ومناخ الأعمال، على رأسها تشجيع الصناعة والإنتاج وإصدار قوانين وقرارات عاجلة تخفف

الأعباء عن كاهل الصناعة وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار.

وأضاف الكموني ، في تصريحات صحفية اليوم، أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار رسالة طمأنة مباشرة وواضحة للمستثمرين الأجانب والعرب والمحليين، بإزالة الحواجز والمعوقات التي تواجههم، كما أنها تساهم في عودة الثقة لكثير منهم بشأن تحسن مناخ الاستثمار في مصر بحل كل المعوقات التى يعانون منها، خاصة فيما يتعلق بتعدد الجهات المانحة للتراخيص وتضارب القرارات والبيروقراطية التي تتعامل بها الكثير من الجهات الحكومية المتعاملة مع المستثمر، موضحا أن تكوين المجلس الأعلى للاستثمار سيعمل على التخلص من أحادية القرارات الخاصة بالموافقات الاستثمارية عبر التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بإصدار هذه الموافقات، بجانب المساهمة فى تحقيق توافق وتكامل بين جميع مؤسسات الدولة التى تخدم مصالح المستثمرين.