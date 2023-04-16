محافظ مطروح يتابع استعدادات استقبال المشاركين بفعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعا تنسيقيا، اليوم، بحضور الدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح ورضا جاب الله رئيس مدينة النجيلة لمتابعة الاستعداد والجاهزية التامة لاستقبال المشاركين بفعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية.

وأكد محافظ مطروح استمرار التنسيق في الإعداد والتخطيط الجيد للوصول لأحسن صورة خلال فعاليات الأولمبياد التي تستضيفها محافظة مطروح خلال الفترة من 27 إبريل حتى 2 مايو.

وأوضح محافظ مطروح أن فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية تتضمن عددا من الأنشطة والألعاب الرياضية المشاركة بعدد 12 لعبة معتمدة ضمن الأولمبياد وهي «كرة القدم، والطائرة، وكرة الطائرة، والقدم الشاطئية، واليد، والسلة، والكاراتيه والسرعة، والقدم الخماسية، والسباحة، وتنس الطاولة».

ووجه محافظ مطروح بالإعداد الجيد للملاعب المستهدفة بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الثقافية والفنية مع تكثيف جهود جميع الجهات المعنية لإنجاح فعاليات الأولمبياد.