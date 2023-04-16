مجلس مهندسي البحيرة: قرارات المجلس الأعلى أمس هي والعدم سواء

أصدر ٧ أعضاء بمجلس نقابة المهندسين بالبحيرة، بيانا بشأن اجتماع مجلس النقابة الأعلى أمس وموافقته على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لسحب الثقة من النقيب ورفض دعوتها للنظر في سحب الثقة من المجلس.

وجاء في البيان: نؤكد نحن أعضاء نقابة المهندسين بالبحيرة ما جاء فى البيان الصادر سابقا فى ٢٢ مارس ٢٠٢٣ بتأييدنا التام وانحيازنا الواضح والوحيد لجميع قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المصرية التى انعقدت فى ٦ مارس ٢٠٢٣ ونثق تماما فى تنفيذها.

واضاف: نؤكد على رفضنا لما صدر عن الاجتماع غير القانونى الذى انعقد بنقابة المهندسين المصرية تحت مسمى اجتماع المجلس الأعلى فى ١٥ أبريل ٢٠٢٣ وما صدر عنه من قرارات نعتبرها هى والعدم سواء.

وأكمل: أما بخصوص حضور السيد المهندس / رئيس مجلس ادارة نقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة لهذا الاجتماع الباطل فهو حضور بشخصه طبقا للقانون الذى أتاح له ذلك لانتخابه من الجمعية العمومية ولا يكون لأعضاء مجلس الادارة المنتخبين من الجمعية العمومية أى تدخل فى ما قام به من حضور للاجتماع أو إبداء رأى به أو تصويت أو حتى اتخاذ قرارات.

واختتم: ندعو جميع المهندسين الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة لاتخاذ جميع الإجراءات التى كفلها لهم قانون النقابة لاسترجاع المسار السليم لجميع التشكيلات النقابية، حيث أنهم السلطة الأولى والعليا.

وقع على البيان كلا من: أحمد عبدالمنعم التراس وتامر مصباح وأحمد مصطفى عبدالله ومحمد أنور القزاز وأحمد جميل وأحمد زكى فايد وابراهيم منصور، أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالبحيرة.