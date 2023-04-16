السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأقباط بعيد القيامة المجيد

هنّأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأقباط بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد.

وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «كل عام وشعب مصر والإخوة الأقباط بخير، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، التي يضرب المصريون فيها المثل العظيم في الترابط والتضامن والوحدة الإنسانية، وأدعو الله في هذه المناسبة أن يديم على بلدنا الأمن والأمان والاستقرار.. كل عام وأنتم بخير».