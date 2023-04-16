سيارة تدهس طفلًا أثناء عبور الطريق فى سوهاج

لقي طفل مصرعه، اليوم الأحد، إثر صدمه من سيارة أثناء سيره في الشارع بطريق المراغة في محافظة سوهاج.

كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفل عقب صدمه من سيارة ربع نقل بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى المحافظة.

تم نقل الجثة لمستشفى المراغة المركزي، والتحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

- نتائج التحريات

وبالفحص تبين من التحريات أنه وردت إشارة من مستشفى المراغة المركزي لمركز شرطة المراغة بوصول الطفل "خ.أ" 11 سنة، جثة هامدة، ادعاء حادث سيارة.



وبسؤال والد الطفل المتوفى "خ. ا"، 39 سنة، عامل، أنه أثناء سيره ونجله المذكور دائرة المركز اصطدمت بـه السيارة ربع نقل قيادة "م. ع"، 29 سنة، سائق مما نتج عنه وفاته واتهم قائدها بالتسبب فـي ذلك.

وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.