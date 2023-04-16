الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الداعية الاسلامى مصطفى حسنى يكشف أسباب فقدان التوكل على الله

مصطفى حسني
مصطفى حسني

أوضح الداعية مصطفى حسني، أسباب فقدان التوكل على الله سبحانه وتعالى، قائلًا: "إن العلماء يعرفون التوكل بأنه اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب". 

وأضافت الفنانة يسرا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه "إذا كنت تأخذ بالأسباب، وعامل إللي عليك، وقلبك مش رامي حموله على الله  سبحانه وتعالى، فإن شيلتك ستكون ثقيلة جدًا، والحياة ستكون أثقل منك لأنك ستكوون في حاجة  مدد الله سبحانه وتعالى، أما إذا كنت رامي حمولك على الله سبحانه وتعالى، لكنك مقصر في الأخذ بالأسباب، فأنت أيَضًا فاقد للتوكل"، معقبًا: "غير ذلك تنهار عوامل ثقتك في الآخرين".

وأوضح أن السبب الأول لفقدان التوكل على الله  سبحانه وتعالى، هي معلومة خاطئة عن الله سبحانه وتعالى، وهي أنه من العيب أن يدخل في  الله سبحانه وتعالى تفاصيل الحياة الصغيرة. 

وأشار إلى أنه من ضمن الأسباب الخفية التي تجعل الانسان فاقد التوكل على الله سبحانه وتعالى، هي أن يكون قد تربى بالعقاب الشديد، على النتائج  الغير جيدة، دون النظر واحترام السعي.

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