نائبة بـ "الشيوخ".. تستعرض تفاصيل أول تحرك برلمانى لتعديل قانون الولاية على أموال اليتامى

استعرضت ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل أول تحرك برلماني لتعديل قانون الولاية على أموال اليتامى، قائلة: " إن مسلسل "تحت الوصاية" يناقش مشاكل كبيرة تتعرض لها المرأة الأرملة التي يتوفى عنها زوجها".

وشددت ريهام عفيفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، على ضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال الصادر منذ خمسينيات القرن الماضي، لافتة إلى أن هناك الكثير من المشاكل التي تحدث للأم بسبب نقل الوصاية للجد أو العم، فضلًا عن مشاكل البيروقراطية.

وأكدت أن قانون الولاية على المال، الجاري العمل به يواجه العديد من القصور التشريعي، لافتة إلى أن الأمر يتطلب المعالجة السريعة، معقبة: "الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم".

وأوضحت أن البيروقراطية ومعاناتها التي تقابل المرأة، جسده مسلسل تحت الوصاية، حيث تؤثر على تربية الأولاد والأم نفسها، حيث تعتبر الأم هي أكثر من يمكنه أن يشعر بالأولاد كما أن الأم عمود البيت وأساسه".

وأشارت إلى أنها أعادت البحث في القانون بعد مشاهدة مسلسل "تحت الوصاية"، معقبه: "وجدته منذ 70 عاما.. وفي مفاهيم الحياة اتغيرت خالص عند المصريين كلهم، ودي قضية مهمة لازم تدرس وبحاول أدرس قوانين مع الجهات المختصة والأزهر لصدور قانون يواكب العصر الحالي ولا تعاني فيه المرأة من الوصاية على أبنائها".