الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"القاهرة" الإخبارية .. الجيش السودانى يعلن السيطرة على مقرات الدعم السريع بأم درمان

الجيش السودانى
الجيش السودانى

أعلن الجيش السوداني سيطرته على مقرات ميليشيا الدعم السريع بأم درمان، وذلك حسب نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة" الإخبارية. 

وفي وقت سابق، دعت مصر والمملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية لمناقشة الوضع فى السودان، والمقرر انعقاده غدًا الأحد.

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع يأتى تأسيسًا على الفقرة «5 ب» من المادة الخامسة من النظام الداخلى لمجلس الجامعة، والتي تنص على إمكانية انعقاد المجلس عند الضرورة فى دورة غير عادية بناء على طلب دولتين من الأعضاء.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن التطورات المتلاحقة والخطيرة فى السودان تقتضى عقد هذا الاجتماع للتشاور والتنسيق بين الدول العربية لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان الشقيقة فى أسرع وقت.

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"القاهرة" الإخبارية .. الجيش السودانى يعلن السيطرة على مقرات الدعم السريع بأم درمان

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