الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشباب والرياضة" بالغربية تنفذ مشروع رواق الأزهر بمحلة مرحوم

الفعاليات
الفعاليات

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، الإدارة العامة للطلائع، ، بمركز شباب محلة مرحوم  برنامج رواق الأزهر للطفل والأسرة والذى تنظمه الإدارة المركزية لتنمية النشء، وذلك في إطار التعاون مع الأزهر الشريف بمتابعة غادة عبد السلام رئيس القسم الديني، من الإدارة العامة للطلائع.

 وقد نفذت الفعاليات بحضور الشيخ إبراهيم مهدى تركي واعظ ديني من منطقه الأزهر الشريف، وتحدث عن الصيام والأخلاق وكل ما يتعلق بالقيم الأخلاقية.

- صفات النشء الصالح

 وتناول الشيخ إبراهيم مهدى تركي صفات النشء الصالح الذي يعرف حق الله وحق العباد وحق الوطن مشددا على  " مكانة العبادة فى العشر الأواخر من رمضان "، وأشار إلى أن الأسرة هي أساس المجتمع وهى اللبنة الأولى  لتخريج نشء  وشباب  اسوياء ، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع بأكمله،  وشدد على مناقشة القضايا التي تعمل على تقليل الفجوة بين أعضاء الأسرة الواحدة.

- زيادة الوعي للنشء والشباب والاهتمام برفع الوازع الديني

ومن جانبه أكد يسري الديب ،وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية أن البرنامج يأتي ضمن مجموعة من البرامج والفعاليات، التي تحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذها بهدف زيادة الوعي للنشء والشباب والاهتمام برفع الوازع الديني للشباب من مختلف الأعمار السنية.

و أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة  أن الهدف من البرنامج التعرف على القضايا الدينية وتقديم نماذج من حياة الصحابة والتابعين وكيفية تطبيق هذا في واقعنا، علاوة على  تصحيح المفاهيم الدينية، وتبصير الناشئة نحو الطريق الصحيح، والتوجيه السليم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وتوجيهات يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وأشراف الدكتور محمد منصور مدير الإدارة العامة للطلائع

الشباب والرياضة بالغربية تنفذ مشروع رواق الأزهر بمركز شباب محلة

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