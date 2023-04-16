الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قناة "الناس" تعرض لقطات لصلاة المسلمين بأصوات سفراء دولة التلاوة حول العالم

الشيخ خالد رجب عبداللطيف
الشيخ خالد رجب عبداللطيف

أذاعت قناة الناس تحت عنوان “سفراء دولة التلاوة”، اليوم السبت، لقطات من إقامة شعائر الصلاة في عدد من دول العالم المختلفة، بأصوات القراء والأئمة المبتعثين من قبل وزارة الأوقاف إلى دول العالم المختلفة لإحياء الليالى الرمضانية وإقامة الصلاة وتعليم سكان هذه الدول تعاليم الدين الوسطى.

ونقلت قناة “الناس”، شعائر الصلاة، بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، منهم القراء الشيخ خالد رجب عبداللطيف، من البرازيل، والشيخ محمود حسن الدشناوى، من جيس فى ألمانيا، والشيخ محمد إبراهيم سلمان، من أمريكا، والشيخ إبراهيم القرجاوى، والشيخ محمود حمدان غلاب من فرنسا.

تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، تنقل قناة "الناس"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار "سفراء دولة التلاوة" من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

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