حسين زكى مديرًا فنيًا لشباب أهلى دبى لكرة اليد لمدة شهر

اتفق نادي شباب أهلي دبي الإماراتي لكرة اليد على استعارة حسين زكي، المدير الفني لفريق المعادي ومدرب منتخب مصر السابق، لمدة شهر على سبيل الإعارة لقيادة الفريق خلفًا للمدرب الجزائري كمال عقاب.

وقال حسين زكي، في تصريحات إعلامية الليلة، إن اتفاقه مع إدارة نادي شباب الأهلي دبي على قيادة الفريق لمدة شهر على سبيل الإعارة، خلال منافسات كأس رئيس الدولة وكذلك في آخر مباراتين في منافسات الدوري.

وأضاف زكي: "مشواري مع المعادي انتهى بنهاية الموسم في دوري المحترفين، واتفقت مع إدارة شباب أهلي دبي على قيادة الفريق لمدة شهر، وبعد ذلك سنقرر ما إذا كنت سأستمر في الموسم الجديد أو سأعود إلى مصر، كل الاحتمالات مطروحة مع بداية الموسم الجديد".

وأكد زكي أنه لا يتأخر أبدًا عن تلبية نداء نادي شباب أهلي دبي والذي تربطه علاقات قوية مع النادي منذ كان لاعبًا بالفريق بمسماه القديم أهلي دبي، مشيرًا إلى أنه سيسافر الأسبوع المقبل إلى دبي لقيادة الفريق.

وأوضح أن شباب أهلي دبي سيواجه فريق الجزيرة في الدور ثُمن النهائي من كأس رئيس الدولة، ويسعى لتقديم مشوار متميز يليق بطموحات النادي وجماهيره.