الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لماذا يحمل مسلم مفاتيح كنيسة القيامة؟.. أديب جواد الحسينى يوضح

مفتاح كنيسة القيامة
مفتاح كنيسة القيامة بالقدس

أوضح أديب جواد الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة بالقدس، قصة المسلم الذي يحمل مفتاح كنيسة القيامة، وخاتم قبر المسيح، قائلاً: "إن عائلتنا معروفة بأمانة مفتاح كنيسة القيامة منذ زمن صلاح الدين الأيوبي، أي منذ عام 1187م، أي ما يقارب 850 عام". 

وأضاف أديب جواد الحسيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن هذه الفكرة كانت للسلطان صلاح الدين الأيوبي، لتكون المتممة للعهدة العمرية.

وأوضح أن العهدة العمرية بها أعطى سيدنا عمر رضي الله عنه، الأمن والأمان وأعطى الحرية التامة والكاملة لإخواننا المسيحيين في بناء كنائسهم والمحافظة عليها. 

وتابع: "عندما جاء صلاح الدين الأيوبي وفتح بيت المقدس، أحب أن يحفظ كنسية القيامة للأبد البعيد، فكانت فكرته في تلك اللحظة أن يجمع رؤساء الكنائس ويعطيهم فكرة إعطاء مفاتيح كنيسة القيامة لجودة الحسيني حيث كانو في ذلك الزمان شيوخ الأقصى الحرم الشريف، حيث تمت الموافقة من رؤساء الكنائس، بأن يتم تسليم مفاتيح كنيسة القيامة لعائلتي وهم من آل البيت ليكونوا محافظين على مقدسات المسيحيين في بيت المقدس، وحملنا هذه الأمانة 850 عامًا، ومازالت المسيرة مستمرة". 

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