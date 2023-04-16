محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة ماري جرجس بطنطا

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة ماري جرجس بطنطا، بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ووجه محافظ الغربية خالص التهاني القلبية إلى أقباط مصر عامة وأقباط الغربية بصفة خاصة، مؤكدا على عمق العلاقة بين نسيج الوطن الواحد، مشيرًا إلى تصادف هذا العام لاحتفال الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيدة، مع احتفال المسلمين بعيد الفطر المبارك، داعيًا المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ورحب نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، بمحافظ الغربية وجمعه الكرام، والذي يحرص دائما على مشاركتنا الاحتفالات والمناسبات المختلفة، كما أشار إلى اللمسة الطيبة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوزيع الهدايا على المصلين والأطفال في كافة الكنائس بمحافظات مصر.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة بمحيط الكنائس على مستوى الأحياء، وكذلك أعمال مراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، مشددًا على التصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضى الزراعية مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية فى تأمين الاحتفالات الرسمية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

وكان المحافظ، قد إطمأن على قيام رجال الوحدات المحلية بالانتهاء من أعمال النظافة في كافة الشوارع والطرق المؤدية للكنائس وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظًا على الأرواح، إلى جانب دهان البلدورات وقص وتقليم الأشجار.

ووجه محافظ الغربية باستمرار تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية في نطاق الكنائس ولحين انتهاء الأعياد وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية (كنيسة الملاك، كنيسة الحمرا، كنيسة الأقباط الإنجيليين، مطرانية طنطا، كنيسة ماري جرجس، كاتدرائية القديس بطرس والقديسة حنة، كنيسة سيدة البشارة) بحي أول وثان، إلى جانب تفقد كنيسة العذراء مريم وكنيسة الشهيد العظيم أبوسيفين بكفرالزيات، واختتمت الجولة بتفقد كنيسة الشهيد العظيم ماري مينا العجائبي ببسيون وكنيسة ماري جرجس الروماني بقرية برما.

كما قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة تفقدية لعدد من الكنائس بمدينة زفتى، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة، وذلك بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز مدينة زفتى، تابع خلالها جهود الوحدات المحلية في تجهيز محيط الكنائس والأديرة، حيث تفقد كاتدرائية الشهيد العظيم أبوسيفين بزفتى، كنيسة السيدة العذراء والشهيد العظيم أبوسيفين، كنيسة الكاثوليك وكنيسة مارجرجس، حيث أشاد بتمهيد الطرق المؤدية والمحيطة بالكنائس، موجهًا بإزالة كافة الإشغالات، دهان أعمدة الإنارة، قص وتهذيب الأشجار.

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