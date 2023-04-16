بيت جلال يعلن عن مسابقة فى فن البورتريه.. إليكم التفاصيل

أعلن بيت جلال، برئاسة الفنان التشكيلي جلال جمعة عن مسابقة فى فن البورتريه لرسم واحد من اهم المبدعين فى الوطن العربى هو الفنان والناقد التشكيلى بشار العيسى، وتستمر المسابقة من اليوم وحتى 15 مايو (لمدة 30 يوما).

وتشترط المسابقة أن يكون مساحة العمل لا تزيد عن 30×40، وأن يكون ابيض واسود او الوان ، وتسلم الاعمال فى بيت جلال بمنطقة عابدين أو عبر الأيميل [email protected]

وتتكون لجنة التحكيم من الفنانين الكبار جلال جمعة ووجيه يسى وبشار العيسى، وتأتى الجائزة الاولى عمل بورتريه للفائز بريشة الفنان وجيه يسى، والجائزة الثانية عمل بورتريه بالسلك للفنان جلال جمعة، كما أنه من المقرر عرض الأعمال الفائزة فى بيت جلال لمدة 10 ايام فى معرض مستقبل، مع ارسال شهادات تقدير لكل المشاركين.

وحصل الفنان جلال جمعة على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم الأثاث والتصميم الداخلى شعبة "ديكور" جامعة حلوان، كما أنه درس الفن التشكيلى بإيطاليا فى الفترة من 1973 -1975.

وحرص الفنان جلال جمعة، على تقديم أسلوب فنى مختلف عن غيره، حيث اهتم الفنان بالتفاصيل الدقيقة، حيث إنه تشوق للطبيعة بكل ماهو جديد من خامات وأساليب فى أعماله الفنية، لذا يعد أول من قام بعمل تكوينات زلطية، واستخدام أسلوب جديد فى تشكيل الحديد والأسلاك بأقطارها المختلفة وذلك دون استخدام اللحام بالإضافة لأعماله المتعددة من الأخشاب إلى جانب لوحات الطبيعة الصامتة بالألوان المائية.

وبالنسبة لاهتمامه بالتفاصيل واستخدامه للخامات الطبيعية، جاء لكونه لديه خلفية هندسية والتى تخصص فيها أعمال الديكور منذ عام 1974 فى بداية الانفتاح على المدارك والتصاميم العالمية وعلى الدول الأوروبية وبالأخص إيطاليا.

ومن ضمن الوظائف والمهن التى تقلدها الفنان، إنه عمل مصمم بمكتب تصميم وتنفيذ أعمال الديكور منذ عام 1980 حتى الآن، كما شارك الفنان فى العديد من المعارض المحلية و الجماعية.