كامل الوزير: تعلية كوبرى دائرى العلمين ولا صحة لإزالته

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه لا صحة لإزالة كوبري دائري العلمين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسي، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت: "أطمئن المصريين بشأن الانتهاء من مسار القطار السريع المتجه لمدينة العلمين الجديدة".

وأضاف: "نعمل على رفع كفاءة الكوبري القائم من أجل مرور القطار السريع من أسفله، وستتم تعلية كوبري دائري العلمين ولا صحة لإزالته".

وأردف: "سيتم إنزال الكمرات الخرسانية سابقة الصب لإعادة استخدامها مع الإبقاء على الأساسات والأعمدة لرفع الكوبري للمنسوب المطلوب، وسيتم رفع الكمرات وصب البلاطة العلوية للكوبري مرة أخرى".

وأوضح أن السكة الحديد قامت بتشغيل 130 قطارًا إضافيًا بمناسبة عيد الفطر، وللتخفيف عن المواطنين الراغبين في قضاء إجازة عيد الفطر مع أهاليهم وخاصة في الصعيد.