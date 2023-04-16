الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يوسف الحسينى: الشعب المصرى مزيج متناغم من الأخوة والتلاحم لا يسمح بأي تفكك

يوسف الحسينى
يوسف الحسينى

قال الإعلامي يوسف الحسيني،  إن المشهد الرائع العظيم والمفرح هو مشهد التراويح مع مشهد قداس عيد القيامة، لافتاً إلى أن الأمر لا يقتصر على الشكل، فإن الأمور تقاس وتقيم بقلب الِأشياء.

 

وأضاف “الحسيني”، خلال تقديمه برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المسألة لا تقتصر على أن المسلمين يصلون التراويح، والمسيحيين يحضرون القداس  الإلهي لعيد القيامة، لكن المسألة كلها تتلخص في الأصل، وقلب الأشياء، وقلب الأشياء، حيث إن القصة كلها في مصر تتلخص في قلب الأمور، وليس في شكلها الظاهري، معقبًا: "لا أستطيع القول بأنه  لا يمكن أن ترى المشهد في أي مكان في العالم، هو تقريباً من المستحيل، لكن إذا افترضنا أنه موجود، فإن لن تجد هذا التضافر والتلاحم والاندماج والتجانس في شعب مثلما هو موجود عندنا". 

 

وتابع: "نحن شعب لا يعرف الاختلافات العرقية ولا الطائفية، ولا الشكلية ولا في اللون ولا في الأفكار، الشعب المصري هو مزيج متناغم في الكثير من الأشياء، وهذا سر عظمة هذا الشعب".  

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