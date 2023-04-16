البابا تواضروس يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية، بعد صيام دام 55 يومًا.

ودخل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة الكبرى وسط مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان ومرددين الألحان الخاصة بعيد القيامة المجيد، حيث تزينت الكنيسة بالأعلام البيضاء والورود ابتهاجًا بالعيد.

وهنأ البابا تواضروس، خلال القداس الذي نقلتها فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، الشعب المصري القبطي والأقباط في أفريقيا في أسيا وأروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، ومنطقة الخليج العربي، بعيد القيامة المجيد، موضحًا أن القيامة في الفكر المسيحي هي أساس الإيمان.

وتابع: "هذا العيد هو عيد الأعياد وفرح الأفراح، والقيامة كحدث في حياة الإنسان هو حدث يومي، فنحن يوميًا نقوم في الصباح لممارسة أعمالنا ومسئوليتنا، وقيامة السيد المسيح تمنح الإنسان عطايا كثيرة، تمنحه الأمل والرجاء والقوة والعين الإيجابية للحياة".