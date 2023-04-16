محافظ بورسعيد يزور الكنائس لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، عددًا من كنائس المحافظة، لتهنئة الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد رافقه خلالها المهندس عمروعثمان نائب المحافظ وعدد من الأجهزة التنفيذية والدينية.

وأكد المحافظ، بكلمته خلال جولته لتهنئة الأقباط بكنائس: القديس نيقولاس، وسانت أوجيني، وماري مرقص، بمدينة بورفؤاد أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هذه المناسبات العظيمة تؤكد على الوحدة والنسيج الوطني الواحد بين المصريين والذي يتجلى في مشاعر الاحتفال بين جميع أبناء مصر، الذين يحتفلون سويًا في جميع المناسبات والأعياد.

وفي شأن آخر تفقد اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، الخدمات الأمنية بمحيط كنائس المحافظة ومدينة بورفؤاد وذلك خلال قداس عيد القيامة المجيد لمتابعة الحالة الأمنية إجراءات فحص المترددين على الكنائس من خلال البوابات الإلكترونية.

واطلع مدير الأمن على تنفيذ خطط تأمين الكنائس وانتشار القوات، موجهًا باليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه، مع مراعاة قواعد حقوق الإنسان، خاصة في نقاط التفتيش الأمنية بمداخل الكنائس والخدمات المعينة على الطرق الرئيسية والخدمات المرورية، كما وجه بتطبيق القانون بكل حسم، ومساعدة الإخوة المسيحيين في التوجه للكنائس بكل يسر.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، من تواجدها بمحيط الكنائس، ووضعت بوابات إلكترونية على مداخلها، فضلًا عن تواجد خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، وفرضت إدارة المرور كردونًا أمنيًا مشددًا بمحيط الكنائس لحظر تواجد أي سيارات، في الوقت الذي يجوب عدد من الدوريات المتحركة كافة شوارع المدينة والميادين الرئيسية.

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