وزير النقل: الرئيس السيسى أمر بسرعة الانتهاء من أعمال طريق شرم الشيخ

علق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على السيول التي حدث في جنوب سيناء ودمرت الطريق بين شرم الشيخ ودهب.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، إن طريق شرم الشيخ- دهب يبلغ طوله 80 كم.

وأضاف أن الطريق تم ازدواجه ليصبح بعرض 2 حارة لكل اتجاه، موضحُا أنه تم الدفع فورًا بفرق للتعامل مع الكوارث من الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم صرفه حتى الآن على أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة التي تمت بعدد من قطاعات الطريق يبلغ 203 مليون جنيه.

وأكد أن الرئيس السيسي إطمئن على حركة المرور بطريق شرم الشيخ – دهب بعد السيول، موضحًا أن التكليف لتسهيل حرطو السياحة قبل أجازة العيد، متابعًا: "أبلغت الرئيس السيسي بتحركتنا لإعادة طريق شرم الشيخ – دهب للعمل بكفاءة".

وأردف::"استعادة كفاءة طريق شرم الشيخ – دهب بحد أقصي الثلاثاء المقبل"، موضحًا أن الرئيس السيسي أمر اليوم بسرعة الانتهاء من أعمال طريق شرم الشيخ – دهب قبل العيد.