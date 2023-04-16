إزلة 15 حالة بناء مخالف بمغاغة فى المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، بالاإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لحالات التعدي بالبناء المخالف والتعامل معها بكل حسم.

وبحضور اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا والدكتور محمد حلمي وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة مغاغة، تم تنفيذ حملة إزالات اليوم بقرى مركز مغاغة للتصدي لجميع صور وأشكال التعدي بالبناء المخالفن وبتواجد عاكف عبدالسلام، وربيع عبد العظيم نائبا رئيس المركز، ومحمود عبدالباسط مدير وحدة المتغيرات بالمحافظة، وعمر الناظر مسئول المتغيرات بالمركزن وأحمد أبوالعلا مسئول الإزالات بالمركز.

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن الحملة استهدفت إزالة 8 حالات تعدى علي أرض إصلاح زراعى بقرية أبا بحضور كريم محمد رئيس القرية، كما تم اإزالة 5 حالات بقرية شارونة عبارة عن شدات خشبيه وحفر أساسات تمهيدًا للبناء، بحضور أحمد حمدي رئيس القريةن وإزالة حالتين بمجلس قروي شم بحضور سيد بدوي رئيس القرية، وتم على الفور إزالة التعديات بالكامل في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أنه وجه رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالقرى التابعة لها بالمتابعة الدورية والمستمرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة في المهد دون تهاون، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات، مشيرًا إلى استمرار الوحدة المحلية بمغاغة في رصد وإزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بأحياء المدينة والقرى التابعة لها، وذلك من خلال منظومة المتغيرات المكانية وفرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالقرى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار التعديات والمخالفات.

حملة لإزالة التعديات بمركز مغاغة بالمنيا

حملة لإزالة التعديات بمركز مغاغة بالمنيا