طلائع الجيش يهزم سموحة فى أول جولات تحديد برونزية دورى الطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادي طلائع الجيش على نظيره سموحة بنتيجة3/2، في إطار أول جولات بلاى أوف تحديدًا المركزين الثالث و الرابع بالدوري الممتاز للموسم المحلى 2022-2023.

فيما تنطلق بعد قليل أولى جولات بلاى أوف نهائي دوري رجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023، بين الأهلي والزمالك، للمنافسة على اللقب على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويلتقى كل فريقين فى مباراتين، حيث تقام المباراة الأولى اليوم السبت، بينما ستقام المباراة الثانية غدًا الأحد الموافق 16 أبريل الجاري، وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة، وستقام يوم الإثنين الموافق 17 أبريل.

وتأهل الأهلي إلى نهائي البطولة عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على طلائع الجيش، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين سموحة وطلائع الجيش.

وفاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الصيد بنتيجة 3/0 فى أولى مباريات الدور نصف النهائي للبلاي أوف من بطولة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة، للموسم الرياضي 2022/2023، على صالة الألعاب بمدينة السادس من أكتوبر "زويل" .

وقد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر كلًا من: "الأهلي، الزمالك، الصيد، وادي دجلة"، ومن المقرر أن يلتقي كل فريقين في مباراتين، بينما ستقام المباراة الثانية غدًا الاثنين الموافق 10 أبريل الجاري، حيث نجح الأهلى فى تحقيق الفوز على وادي دجلة في أول مبارياته بنصف النهائي 3/0 .

وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة، وستقام يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل الجاري.

وقد تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز على نظيره سبورتنج في دور الثمانية، بينما تأهل الأهلي عقب الفوز على هليوبوليس، وتأهل الصيد عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل وادي دجلة عقب تحقيق الفوز على الشمس.