السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يهزم قادش بثنائية في الدوري الإسباني

ناتشو - ريال مدريد
ناتشو - ريال مدريد

حقق ريال مدريد انتصارًا صعبًا على مضيفه قادش بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا”، موسم 2022-2023.

ريال مدريد أهدر العديد والعديد من الفرص، ففي الدقيقة 35، تصدت العارضة لتسديدة كريم بنزيما من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 57، تلقى رودريجو تمريرة من الجهة اليسرى من رودريجو، لكنه سدد الكرة خارج المرمى بغرابة.

وفي الدقيقة 64، هُيئت الكرة لـ كريم بنزيما داخل منطقة جزاء قادش، ليطلق تسديدة قوية لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر.

واستطاع ناتشو فيرنانديز تسجيل الهدف الأول لـ ريال مدريد في الدقيقة 72 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ماركو أسينسيو ضاعف تقدم ريال مدريد بتسجيله الهدف الثاني في الدقفيقة 76 بتسديدة رائعة بيسراه، ليؤمن انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد لـ 62 نقطة في المركز الثاني بفارق 10 نقاط عن صاحب الصدارة، فريق برشلونة، فيما تجمد رصيد قادش عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

وكان ريال مدريد قد خسر في الجولة الماضية أمام فياريال.

تشكيل ريال مدريد أمام قادش في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام قادش في الدوري الإسباني، 

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام قادش في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - رودريجو جوس - كريم بنزيما

وتُعد تلك المباراة هي الأخيرة لـ ريال مدريد، قبل مواجهة تشيلسي الإنجليزي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “ ستامفورد بريدج”، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ريال مدريد قادش الدوري الاسباني بنزيما ناتشو أسينسيو

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