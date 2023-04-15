مصطفى حسنى يكشف مكاسب التوكل على الله

قال الداعية مصطفى حسني، إن من يتوكل على الله يكون ساكنًا ومطمئنًا وتقل مخاوفه ووساوسه في الصلاة وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنه على يقين بأن هناك من يدبر الأمر، وبالتالي فإن حمل الدنيا يخف.

وأضاف الداعية الإسلامي مصطفى حسني خلال تقديمه برنامج "رميم"، المذاع عبر قناة الناس، أنه في يوم من الأيام كنت تقول "اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت"، وبالتالي أنت دعوت الله سبحانه وتعالى وهو استجاب الدعاء، كما تولى أمورك بالتقديم والتأخير، حيث تأتي أشياء باكرًا فتستغرب وتحمد الله سبحانه وتعالى وتتفاجأ، وأشياء بالنسبة لك تتأخر لكنها تأتي في الوقت المناسب، حيث إن التأخير يشبه الدواء، مستشهدًا بقوله تعالى "إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ" القمر (49).

وأكد أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بشئون عباده، لأنه يتولى مصالحهم على الوجه الذي ينفعهم ولا يضرهم.

وأوضح أن ثاني شيء يحدث للإنسان المتوكل على الله سبحانه وتعالى، هو أنه يحدث له تناغم، وتأقلم مع الضعف وتأخر الإنجازات والنعم، معقبًا:" لا يسأل عما يفعل، بل نشكر الله سبحانه وتعالى على اختياره دائمًا".

واستشهد بقوله تعالى: "وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ" إبراهيم (12).