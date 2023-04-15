مدير أمن بورسعيد يتفقد الارتكازات الأمنية بكنائس المحافظة (صور)

تفقد اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، الخدمات الأمنية بمحيط كنائس المحافظة ومدينه بورفؤاد وذلك خلال قداس عيد القيامة المجيد لمتابعة الحالة الأمنية وإجراءات فحص المترددين على الكنائس من خلال البوابات الإلكترونية.

واطلع مدير الأمن على تنفيذ خطط تأمين الكنائس وانتشار القوات، موجهًا باليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه، مع مراعاة قواعد حقوق الإنسان، خاصة في نقاط التفتيش الأمنية بمداخل الكنائس والخدمات المعينة على الطرق الرئيسية والخدمات المرورية، كما وجه بتطبيق القانون بكل حسم، ومساعدة الإخوة المسيحيين في التوجه للكنائس بكل يسر.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، من تواجدها بمحيط الكنائس، ووضعت بوابات إلكترونية على مداخلها، فضلًا عن تواجد خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، وفرضت إدارة المرور كردونًا أمنيًا مشددًا بمحيط الكنائس لحظر تواجد أي سيارات، في الوقت الذي يجوب عدد من الدوريات المتحركة كافة شوارع المدينة والميادين الرئيسية.

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