مصطفى حسنى يكشف 3 علامات تؤكد توكل العبد على الله

قال الداعية الإسلامي مصطفى حسني، إن هناك ثلاث علامات تدل على أن الإنسان متوكل على الله سبحانه وتعالى، وبناءه قوي يستطيع أن يكمل به حياته.

وأضاف مصطفى حسني خلال تقديمه برنامج رميم، المذاع عبر فضائية الناس، أن العلامة الأولى تتمثل في أن الإنسان يقوم بعمل ما عليه وهو مطمئن لذلك، ولا يلوم نفسه على أنه مقصر، لافتًا إلى أنه من الجميل أن يستشير الإنسان حكيم أو مستشار يؤتمن، يطمئن الإنسان على آدائه باستشارته.

وأوضح أن العلامة الثانية هي الدعاء، وبالتالي أنت رامي حمولك على الله سبحانه وتعالى في صورة الطلب منه.

وأشار إلى أن العلامة الثالثة هي حمد الله سبحانه وتعالى على النتائج، مثلما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول عندما كانت يحدث له شيء جميل: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".

وأكد أن الحمد مع الدعاء مع الأخذ بالأسباب، هي علامة من علامات استكمال بناءك للتوكل على الله سبحانه وتعالى، معقبًا: "في حالة استكملت هذا البناء ورممت ما انهدم منه في رحلة حياتك، فإن حمل الدنيا سيخف من على كاهلك".

واستشهد بقوله تعالى: "أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ" (36).