السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دي بروين يدخل التاريخ برقم قياسي في الدوري الإنجليزي

دي بروين
دي بروين

سجل الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رقمًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي خلال مشاركته ضد ليستر سيتي.

والتقى الفريقان ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي على ملعب "الاتحاد"، حيث تمكن من السيتي من الفوز على ليستر بثلاثة أهداف لهدف.

وتمكن دي بروين من صناعة الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة إلى إرلينج هالاند.

ووصل دي بروين إلى صناعة الهدف رقم 100 مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وصار دي بروين ثاني لاعب في تاريخ البريميرليج يصنع 100 هدف أو أكثر في البطولة بعد ريان جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق الذي صنع 162 هدفا.

كيفن دي بروين مانشستر سيتى ليستر سيتي الدورى الانجليزى

الأكثر قراءة

بدعوة من مصر والسعودية.. اجتماع عاجل للجامعة العربية غدا لبحث الوضع بالسودان

الاتحاد الأوروبى: حريصون على التنسيق مع مصر لمنع تدهور الأوضاع الأمنية فى السودان

بث مباشر.. قداس عيد القيامة المجيد برئاسة البابا تواضروس

نائب محافظ البحيرة تشهد قداس عيد القيامة المجيد بمقر الكاتدرائية بدمنهور (صور)

مدير أمن بورسعيد يتفقد الارتكازات الأمنية بكنائس المحافظة (صور)

بعد قليل.. عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 24 على قناة ON

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

حسين دعسة

التشاورى الخليجى - العربى.. الأزمة السورية حرجة.. وقضيتنا المركزية فلسطين

وائل لطفي

«تحت الوصاية».. مرة أخرى

عبد الرحيم طايع

أحمد عطا الله يغنى

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس