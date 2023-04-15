دي بروين يدخل التاريخ برقم قياسي في الدوري الإنجليزي

سجل الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رقمًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي خلال مشاركته ضد ليستر سيتي.

والتقى الفريقان ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي على ملعب "الاتحاد"، حيث تمكن من السيتي من الفوز على ليستر بثلاثة أهداف لهدف.

وتمكن دي بروين من صناعة الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة إلى إرلينج هالاند.

ووصل دي بروين إلى صناعة الهدف رقم 100 مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وصار دي بروين ثاني لاعب في تاريخ البريميرليج يصنع 100 هدف أو أكثر في البطولة بعد ريان جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق الذي صنع 162 هدفا.