السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير جيولوجي يوضح دلالة التزامن بين حدوث الكوارث الطبيعية

الكوارث الطبيعية
الكوارث الطبيعية

كشف الدكتور أحمد جابر شديد، أستاذ الجيولوجيا، عن دلالة التزامن بين حدوث الكوارث الطبيعية وتنوعها نتيجة التغيرات المناخية. 

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إنه كان هناك مخاوف كبيرة من زلزال إندونيسيا، بسبب ارتفاع درجته على مقياس ريختر حتى بلغ 9 درجات، وأن هناك مخاوف بسبب حدوث تسونامي.

وأضاف أنه من الوكالة الإندونيسية استبعدت حدوث تسونامي، مشيراً إلى أن التغيرات المناخية تواصل تأثيرها على مدن ودول العالم.

وأشار إلى أن قمة المناخ التي عقدت في مدينة شرم الشيخ، وأن ما يحدث الآن هو ما تم مناقشته خلال هذه القمة، وأن العالم كله اجتمع على أهمية التغيرات المناخية التي لها ميزة عالمية الحدوث، وبدأت تشكل خطورة على العالم أجمع.

 وأكد أن الظواهر الطبيعية والانهيارات والزلزال والبراكين حدثت في عدد كبير من دول وقارات العالم، موضحاً أن الزلزال نتيجة لحركات أرضية في طبقات الأرض تخرج لسطح الأرض في شكل موجات زلزالية.

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