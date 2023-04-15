خبير اقتصادى يوضح أسباب الركود الأمريكى بسبب الأزمة المصرفية

علق الدكتور ماجد عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي، على الركود في الاقتصاد الأمريكي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الركود يلاحق الاقتصاد الأمريكي بسبب التداعيات الناجمة عن الأزمة المصرفية.

وأضاف أن السياسة النقدية في الاقتصاد الأمريكي تحتاج إلى المزيد من التشديد، موضحًا أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من أزمة كبيرة جدًا وليس أمريكا فقط، وإنما الاقتصاد العالمي أيضًا.

وأشار إلى أن ما يحدث في الأزمة الروسية الأوكرانية يؤثر على ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وموجة من التضخم والركود التضخمي، موضحًا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى الدين المحلي بنسبة كبيرة.