خبيرة اقتصادية توضح أسباب تراجع الواردات الألمانية من روسيا

علق الدكتورة كارول نخلة، الرئيس التنفيذي لشركة كريستول إنيرجي، عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك هبوط في الواردات من روسيا بنسبة 90% في العام الأول من الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضافت أن ألمانيا كانت أهم سوق للصادرات الروسية، وخاصة النفط، موضحة أن نصف احتياجات ألمانيا من روسيا، وأن ثلث احتياجات ألمانيا من الواردات يأتي من روسيا والذي توقف بعد الأزمة الأوكرانية.

وأشارت إلى أن ألمانيا عوضت الفارق في التراجع الكبير للواردات الروسية، من خلال مصادر أخرى، وعقدت اتفاقيات جديدة مع عدد من الدول وخاصة قطر في مجال الغاز الطبيعي.