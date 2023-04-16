الأحد 16 أبريل 2023
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مفتى الجمهورية: النصوص الشرعية حاربت العنف داخل الأسرة

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن النصوص الشرعية حاربت العنف داخل الأسرة بالقضاء على أسبابه وأهمها الغضب، وقد حث الشرع الشريف على الكلمة الطيبة والرفق لعلاج الغضب في قوله تعالى "أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ".

وأستدل المفتي خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، والمذاع عبر فضائية "الناس"، بقول النبي عليه السلام: "الكلمة الطيبة صدقة"، وكذلك قوله: "إِنَّ الرِّفقَ لا يَكُونُ في شيءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلا يُنْزَعُ مِنْ شَيءٍ إِلَّا شَانَهُ".

الشرع حث على الابتعاد عن العنف وأسبابه

وتابع، أن الشرع حث على الابتعاد عن العنف وأسبابه، وأن يكون الرفق أسلوب حياتنا، مستدلًا بقول النبي عليه السلام: "كلكم رَاعٍ، وكلكم مسؤول عن رَعِيَّتِهِ: الإمام رَاعٍ ومسؤول عن رَعِيَّتِهِ، والرجل رَاعٍ في أهله ومسؤول عن رَعِيَّتِهِ، والمرأة رَاعِيَةٌ في بيت زوجها".

ووجه المفتي في نهاية كلامه رسالة دعا فيها جميع الأباء والأبناء والأمهات إلى ضرورة تنشأة الأسرة بعيدًا عن أي شكل من أشكال العنف الأسري، اقتضاء بكلام الله سبحانة وتعالى، وعملًا بسنة نبيه عليه السلام.

 

داخل الأسرة الابتعاد أسلوب حياتنا الاسرة علاج الغضب

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